إعادة حركة المرور على الطريق الحر ببنها بعد إصابة 7 في انقلاب ميكروباص

تمكنت أجهزة محافظة القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق الحر «شبرا - بنها»، عقب رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن 7 مصابين.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لبيان سبب الحادث وملابساته، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.

تصادم الطريق الحر

وكان الطريق الحر «شبرا - بنها» شهد إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «شبرا - بنها»، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 7 اشخاص، نُقل اثنان منهم إلى مستشفى قليوب، و5 مصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث وسؤال المصابين.

وتمكنت أجهزة المرور من رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة للطريق، منعا لتعطيل حركة السير ومصالح المواطنين.

قطار يصدم شابا

وفي سياق آخر، لقي شاب مصرعه بعدما صدمه قطار بمنطقة «نوي» بشبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.

وانتقلت سيارة الإسعاف وقوات الأمن، وتبين وفاة شاب يدعى «ك ا س» صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ونُقلت الجثة للمستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.