لحديثي التخرج.. تفاصيل 1500 منحة من معهد تكنولوجيا المعلومات

يبحث حديثو التخرج عن فرص تدريبية أو منح مجانية لتطوير مهاراتهم وخبراتهم لتأهليهم لسوق العمل، حيث إنه يتطلب معايير معينة وخبرات يصعب اكتسابها بدون تجربة عمل حقيقية، وفي محاولة لمساعدة الطلاب يقدم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات 1500 منحة تدريبية في عدد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل التكنولوجي في الوقت الحالي.

وتقدم بوابة «الوطن» فيما يلي تفاصيل المنح لحديثي التخرج التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

منح وزارة الاتصالات للخريجين

وكشف معهد تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم للدفعة 43 من برنامج منحة مدتها «9 أشهر» لحديثي التخرج، وذلك عبر صفحته الموثقة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتستقبل منحة حديثي التخرج من الجامعات بدءاً من دفعات 2018 حتى 2022، ويكون التقديم إلكترونيا عبر موقع خصصته وزارة الاتصالات، على أن يكون آخر موعد للتقديم 14 أغسطس الجاري، ووفق المعهد فإن المنح مخصصة لـ1500 من خريجي الجامعات عدد من المجالات.

وتهدف منح وزارة الاتصالات إلى تقديم خدمة مميزة للخريجين لتنمية مهاراتهم التقنية والحياتية واللغوية لتأهيلهم لسوق العمل الحر والسوق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تطبيق الجزء العملي، وتمنح الوزارة الناجحين في المنح شهادات عالمية معتمدة.

تخصصات منح معهد تكنولوجيا المعلومات

وتقدم المنحة عدة تخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات تستهدف تنمية المهارات الأساسية لحديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل وجاءت التخصصات كالتالي:

«الذكاء الاصطناعي - إنترنت الأشياء- تحليل البيانات- الأنظمة المدمجة - الحوسبة السحابية - الأنظمة المدمجة -الأمن السيبراني -تحليل البيانات- تصميم الدوائر الإلكترونية- تطبيقات المحمول- نمذجة معلومات البناء - الألعاب الرقمية - نظم المعلومات الجغرافية- الفنون الرقمية- وغيرها..».

لينك التقديم لمنح معهد تكنولوجيا المعلومات

ويتيح المعهد إمكانية التقديم للحصول على إحدى المنح المقدمة إلكترونيًا من خلال التسجيل عبر الرابط المخصص، والذي يمكن الدخول عليه من هنــا.