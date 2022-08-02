حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس من أكثر الأبراج التي تحب الحرية والانطلاق فلا يوجد شخص منهم يحب الهدوء والجلوس في المنزل والعمل الروتيني بلا تغيير أو تجديد، فهم يحبون إمتاع أنفسهم طوال حياتهم ويقتنعون بأنهم أتوا للحياة لكي يكونوا سعداء ويستمرون في البحث عن السعادة في كل مكان أو بلدة يذهبون إليها.

صفات مواليد برج القوس

مواليد برج القوس دائما يكونوا رائعين بأحلامِهم وطموحاتِهم وشخصيتهم القوية المختلفة تجعلهم مميزوين ومؤثرين كثيرا فيمن حولهم وأينما تواجدوا، فهم أشخاص ذو ثقافة وعقليّة منفتحة، كما أنّهم يهتمُّون بالفلسفة، وينظرون للأمور من زوايا مختلفة، ولا يصيبهم الإحباط أو اليأس، فهم دائما متفائلون ومرحين ما يجعل الإيجابية جزءًا لا يتجزأ من شخصياتهم الشغوفة والجميلة.

وتستعرض «الوطن»، فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يمر مواليد برج القوس ببغض الضغوط منذ فترة، إلا أن اليوم يتغير الوضع قليلا حيث يواجد القمر في منزل المشروعات وهو ما يدفعك لتنمية أعمالك وقد تعيش أجواء احتفالية تمنحك شعورا بالسعادة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

أشارت خبيرة الأبراج والفلك، إلى أن اليوم يكون مختلفا لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي فرغم التشوش والخلافات يستطيعون اليوم أن يصلحوا علاقاتهم مع الآخرين بعد تدهورها الفترة الماضية، وفق عبير في تصريحات لـ«الوطن».