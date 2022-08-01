حظك اليوم برج العذراء الاثنين 1-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العذراء من الشخصيات الصادقة التي ترفض الكذب كما أنه صريح بشكل سريع، ولديه قدرة كبيرة على تحمل المصاعب، ولديه قدرة على التعامل مع المواقف الكبيرة، إذ يميل إلى ترتيب وتنسيق الأمور فهو يرفض الفوضي أو القذارة.

وفيما يلي، ينشر بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، للمهتمين بمتابعة مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، يكون القمر في برجك يساعدك اليوم على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، فينوس في منزل الأصدقاء، يجعلك تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.