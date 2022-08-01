حظك اليوم برج الميزان الاثنين 1-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يرفض أصحاب برج الميزان الكذب أو الخيانة بشكل نهائي، وعلى الرغم من بحثهم الدائم عن الأصدقاء والصحبة التي يمكنهم الثقة فيها، إلا أنهم لا يخشون الوحدة، ويبادرون في تقديم المساعدة.

وفيما يلي تنشر بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، للمهتمين بمتابعة مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الميزان اليوم، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي يكون القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة، وعليك أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن الفلك ينصحك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم، ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.