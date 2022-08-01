حظك اليوم برج القوس الاثنين 1-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع برج القوس بشخصية محبة للمغامرة، ويهوي الأماكن والتجارب الجديدة، فهو عاشق للسفر والرحلات، وركوب الدراجات، وتسلق الجبال والرياضات الخطرة.

لا يخشى برج القوس شيئا فقلبه الجريء يعطيه القوة والشجاعة، فهو بداخله طفل يحب الانطلاق بحرية، وتظهر براءته على تصرفاته وكلامه العفوي فمواليد هذا البرج من أنقى الأشخاص الذين ستقابلهم يوما في حياتك.

الإيجابية من أبرز صفات مواليد برج القوس فهم يجيدون سرعة التصرف في أصعب وأضيق الأوقات، لا يعرفون شعور الإحباط تحت شعار «نحاول من جديد» فهم سرعان ما ينهضون بأقل الخسائر.

عيوب برج القوس

من أبرز عيوب برج القوس أنه لا ينتظر كثيرا، إذ يبدأ في الاستنتاج السريع واتخاد القرارات المتهورة، ربما هو لا يعني هذا القرار وقد لا يستطيع الوفاء بوعوده وتنفيذ قراراته.

يفشل برج القوس باستمرار عن التعبير عن ذاته فهو لا يجيد الدبلوماسية في الحديث وصراحتهم المطلقة قد تجرح من يتكلّمون معهم دون قصد منهم.

يبحث مولود هذا البرج بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد ليوم الاثنين الموافق 1 من أغسطس 2022.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تنصحك عبير فؤاد بأن تضع مشاعرك جانبا ولا تكترث لها، وتتساهل مع الأمور حتى يمر اليوم بسلام، فالقمر ما زال معاكسا لبرجك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

حافظ علي هدوئك وتعامل مع الأمور ببساطة وينصحك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك للتقليل من غضبك السريع، ليمر اليوم بسلام.