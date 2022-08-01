تأجيل حفلي الفنانة ناي البرغوثي بأوبرا القاهرة و«روماني» الإسكندرية

قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفلي الفنانة ناي البرغوثي، المقرر إقامتهما الخميس 4 أغسطس بأوبرا القاهرة علي مسرح النافورة، والسبت 6 أغسطس، بالمسرح الروماني بكوم الدكة بالإسكندرية، إلى موعد آخر يجرى تحديده لاحقا.

موعد جديد سيجرى تحديده لاحقا للحفل

على جانب آخر، تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات مهرجان المسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة بالاسكندرية، بعد توقفه عامين نتيجة جائحة كورونا، الذي تنظمه الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه.

ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الإسكندرية، في الثامنة مساء الجمعة 5 أغسطس بحضور الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة.

مدحت صالح يفتتح مهرجان الأوبرا الصيفي

يحيي حفل الافتتاح الفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، منها أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، بحلم على قدى، حتكلم، من نظرة، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى ويا جريد النخل العالى، ماشى فى ضلها، يتقال، البلياتشو، وعدى وابن مصر، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.