سيدة سبعينية تتخلص من حياتها بحلوان.. «كانت وحيدة ومحدش بيزورها»

ارتطام قوي وقع على مسامع أهالي منطقة حلوان وارتطمت معه قلوبهم، هرعوا للخارج لمعرفة ما الذي حدث، إذ فوجئوا بأن سيدة سبعينية غارقة في دمائها بعد أن سقطت من شرفة منزلها بالدور الثالث بإحدى الشقق السكنية بالمنطقة، لتحل على وجوههم الصدمة التي تحولت للحزن والكسرة في دقائق معدودة.

الانشغال بتجهيز الابنة

قبل زواج ابنتها كانت السيدة المسنة صاحبة الـ66 عاما، منشغلة في تجهيز ابنتها وفلذة كبدها، لم تفكر لحظة أنها ستكون وحيدة بعد مغادرتها، مرت الأيام وقلت زيارات الابنة لها، فشعرت بالوحدة، لم يرافقها سوى الهدوء لا أحد يؤنس وحدتها الدائمة.

حالة نفسية سيئة تسببت في تخلص السيدة من حياتها

في الآونة الأخيرة أُصيبت السيدة السبعينية بحالة نفسية سيئة، وذلك بعد قلة زيارات ابنتها وزوجها لها، كانت تنفس عن نفسها بصراخها الدائم، لكنها لم تجد حلا سوى التخلص من حياتها، حتى تنهي وحدتها واكتئابها، وبخطوات متثاقلة وعيون تملؤها الدموع، متذكرة جميع الذكريات التي جمعتها بهذا المنزل رفقة ابنتها، ذهبت لشرفة المنزل «البلكونة».

لحظات قليلة مرت على السيدة، وهي تقف داخل الشرفة، تشاهد المناظر من حولها، وكأنها تودعها للمرة الأخيرة، وفي غضون ثوان كانت السيدة ملقاة أرضا، بعد أن قفزت من شرفة شقتها السكنية القاطنة بالدور الثالث بمنزلها، ولم يصدق الأهالي فهرعوا إليها فوجدوها تلفظ أنفاسها الأخيرة، قبل أن تغلق عينيها معلنة عن صعود روحها إلى بارئها.

تفاصيل واقعة تخلص سيدة من حياتها

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا يفيد بسقوط سيدة تبلغ من العمر 66 عاماً، من عقار سكني بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين من جمع المعلومات أن السيدة المتوفاة تبلغ من العمر 66 عاما، كانت تعاني من حالة اكتئاب شديدة، وكان دائماً تصدر أصوات صراخ من داخل شقتها.