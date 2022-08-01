خدمات مجانية في البنوك.. بينها فتح حساب مصرفي لكل مواطن بدون مقابل

بدأت البنوك العاملة في مصر اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس بتعليمات من البنك المركزي فتح حساب مصرفي للعملاء الجدد مجانا دون احتساب أي رسوم إدارية، وذلك ضمن مبادرة الشمول المالي.

وتعتبر ثالث مبادرة يطلقها البنك المركزي هذا العالم، وذلك تشجيعا للشباب والأشخاص على تطبيق سياسة الشمول المالي والتي تهدف إلى جذب غير المتعاملين في المنظومة المصرفية وتنفيذ لسياسات الدولة حول التحول من مجتمع لا نقدي يعتمد على ميكنة المدفوعات وتقليل تداول الكاش.

فتح حساب مجاني بالبنوك

وكشفت المبادرة، أن فتح الحساب لكل مواطن سيكون مجاني وبدون حد أدنى للرصيد، حيث أن كل ما يحتاجه الشخص لفتح حساب هو تقديم صورة الرقم القومي فقط دون مستندات إثبات الدخل بمناسبة مشاركتهم في اليوم العالمي للشباب.

وتستعرض «الوطن»، أبرز أنواع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الجدد مجانا في البنوك بداية من اليوم الموافق 1 أغسطس.

خدمات تقدم للعملاء مجانا

- فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما / البطاقات المدينة «الكريدت كارد».

وفي سياق متصل، نستعرض فيما يلي شروط فتح حساب التوفير من البنك الأهلي وأبرز المميزات التي يقدمها وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

مميزات حساب التوفير في البنك الأهلي

يمكنك اختيار نظام الفوائد التي تريدها سواء «شهرية، سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية».

شروط فتح حساب توفير بالبنك الأهلي

- يتيح البنك فتح حساب توفير للمصريين والأجانب.

- يتيح البنك فتح حساب توفير للقُصر «تحت السن القانوني»، وذلك بولاية ولي الأمر.

- إثبات الدخل الشهري أو السنوي.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير بالنبك الأهلي

- بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية «للمصريين».

- جواز سفر ساري بالنسبة للأجانب.

- شهادة ميلاد الرقم القومي للقُصر.

- شهادة إثبات الدخل السنوي أو الشهري.