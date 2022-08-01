أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-8-2022 في مصر

تبحث الكثيرات عن أسعار الدواجن ومشتقاتها مثل البانية والأوراك وأنواع الطيور الأخرى مثل الرومي والبط، لمعرفة أفضل العروض والأماكن التي يمكن الشراء منها.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها، أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، إضافة إلى أسعار الكتاكيت والسمان والبط في السوق، وفق بورصة الدواجن في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

حافظت أسعار الدواجن البيضاء في المحال التجارية الكبرى على نفس قيمتها منذ الفترة الماضية، لتسجل الفرخة سعرا يتراوح بين 59 و95 جنيها، أما سعر الأوراك فوصل إلى نحو 105 جنيهات، بينما صدور بالعظم فريش فسجلت نحو 70 جنيهًا للكيلو، أما طبق البانية فقد تراوح ما بين 110 إلى 120 جنيهًا.

بينما وصل سعر كيلو جرام من الأجنحة إلى 34 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الدبابيس ليصل لـ60 جنيهًا، في حين يباع طبق الكبدة والقوانص بسعر 60 جنيهًا.

وانخفضت سعر الدواجن البيضاء قليلًا عن المحلات التجارية في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، حيث جاء سعر الأجنحة بنحو 30 جنيهًا، وبلغت الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا، والدبابيس بسعر 48 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 38 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

وتباع الكيلو جرام من الفراخ الأمهات ما بين 27 و29 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه نحو 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاء سعر الكتكوت البلدي عمر يوم بسعر 6.25 جنيه، والساسو عمر يوم بـ5جنيهات، بينما يبلغ سعر البلدي الهجين نحو 5.5 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، كتكوت فيومي 5 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم

وتباينت أسعار الرومي في السوق المحلي، فكان سعر الأوراك الرومي بسعر 55 جنيهًا للكيلو، بينما الأجنحة بسعر 52 جنيهًا، والكبد والقوانص بسعر 67 جنيهًا، والفيليه الرومي بسعر 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 60 جنيهًا، وسعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلوجرامات بسعر 290 جنيهًا.