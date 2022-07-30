أسعار الدواجن اليوم السبت 30-7-2022 في مصر

سعر طبق البيض اليوم وأسعار الدواجن أيضا من الاهتمامات التي تشغل بال الكثير من المواطنين، كون تلك الأطعمة تمد الجسم بالبروتين الذي يعد شيئا هاما لبناء الجسم وصحته، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار تلك السلع بشكل يومي لاحتوائها على هذا العنصر الغذائي، ولشراء ما يلزم المنزل من احتياجات أساسية.

واليوم السبت الموافق 30 يوليو من عام 2022، تستعرض «الوطن»، من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، وفق بعض الأسواق في منطقة الدقي، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- يتراوح سعر كيلو الأوراك بين 48 و52 جنيهًا.

- تراوح سعر الكبدة والقوانص اليوم السبت بين 45 و50 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم السبت بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

- طرح سعر كيلو البانيه اليوم السبت الموافق 30 يوليو بين 85 و100 جنيه.

- شهد سعر الأجنحة اليوم السبت بين 25 و35 جنيهًا.

- جاء سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- بلغ سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد بين 5 و5.25 جنيه.

- وبلغت سعر الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.

- وسجلت سعر الكتكوت الأبيض من عمر يوم إلى نحو 5.75 جنيه.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- بلغ كيلو الأوراك اليوم السبت نحو 48 جنيهًا.

- وسجل سعر الدبابيس نحو 45 جنيهًا.

- كما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 57 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو البانيه اليوم السبت بين 80 و95 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة اليوم السبت بين 28 و35 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- شهد سعر البطة وزن 3 كيلو لنحو 220 جنيهًا.

- وصلت قيمة سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل 118 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو البط البلدي نحو 64 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت

وصل سعر طبق البيض الأحمر اليوم السبت بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة اليوم، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا، فيما شهد سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم 30 يوليو من المزرعة للمستهلك يتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

ووصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم السبت والذي يحتوي على 30 بيضة يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة.