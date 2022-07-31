أسعار الدواجن اليوم الأحد 31-7-2022 في مصر

تعد أسعار الدواجن من الاهتمامات التي تشغل بال الكثير من المواطنين، كون تلك الأطعمة تمد الجسم بالبروتين المهم لبناء الجسم وصحته، لذا يبحث الكثيرون عن أسعارها بشكل يومي لاحتوائها على هذا العنصر الغذائي، ولشراء ما يلزم المنزل من احتياجات أساسية.

واليوم الأحد الموافق 31 يوليو من عام 2022، تستعرض «الوطن»، من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، وفق بعض الأسواق في منطقة الدقي، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم الأحد بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

- تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الأحد الموافق 31 يوليو بين 85 و100 جنيه.

- جاء سعر الأجنحة اليوم الأحد بين 25 و35 جنيهًا.

- جاء سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الأوراك بين 48 و52 جنيهًا.

- تراوح سعر الكبدة والقوانص اليوم الأحد بين 45 و50 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

- سجل سعر البطة وزن 3 كيلو نحو 220 جنيهًا.

- وصل سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل 118 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البط البلدي نحو 64 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- بلغ سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد بين 5 و5.25 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.

- سجل سعر الكتكوت الأبيض من عمر يوم نحو 5.75 جنيه.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- بلغ كيلو الأوراك اليوم الأحد نحو 48 جنيهًا.

- وسجل سعر الدبابيس نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 45 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 57 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الأحد بين 80 و95 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة اليوم الأحد بين 28 و35 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد

وعن سعر طبق البيض الأبيض اليوم الأحد، الذي يحتوي على 30 بيضة يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة، ووصل سعر طبق البيض الأحمر اليوم بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا.

وأخيرا يتراوح سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم 31 يوليو، من المزرعة للمستهلك، بين 65 و70 جنيهًا.