خبير عن كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف: تواكب احتياجات سوق العمل

مع تطور سوق العمل وظهور مهن ووظائف جديدة، كان لابد من مواكبة هذا التطور على صعيد التعليم الجامعي، ولذلك ظهرت كليات وجامعات تكنولوجية جديدة، لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

من بين الكليات الجديدة كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف، وتمنح درجة البكالوريوس في علوم الأرض، تخصص جيولوجيا المياه والبيئة والمعادن التطبيقية، وتستهدف إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجالات «استكشاف وإدارة الموارد المائية والبترول والثروة المعدنية».

تربوي: الكليات الجديدة تستهدف التنمية الشاملة في المحافظات

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إنّ هذه الكليات الجديدة تستهدف التنمية الشاملة في المحافظات المختلفة، للتخلي عن فكرة كليات القمة التقليدية «الطب والهندسة»، لافتًا إلى أنها غيرت من ثقافة أولياء الأمور والطلاب.

وأضاف «شحاتة» لـ «الوطن»، أن التعليم التكنولوجي بالكليات والجامعات الجديدة أصبح له الأولوية، ويشكل كليات قمة جديدة تستهدف التنمية الشاملة «زراعية، صناعية، فندقية، اقتصادية»، فضلًا عن اعتمادها على برامج جديدة وأساتذة متميزين على أعلى مستوى.

أهمية الكليات التكنولوجية الجديدة

وأشار الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن هذه الكليات الجديدة تشكل جامعات دولية على أرض مصرية، وترتبط بسوق العمل المتغيرة، وتجعل التعليم يرتبط بالعمل، وتقضي على البطالة، وتفتح الطريق أمام توظيف الشباب في أسواق العمل المختلفة المحلية والعربية والدولية.

الأقسام العلمية بكلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

1 ــ قسم جيولوجيا المياه والبيئة.

2 ــ قسم جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

3 ــ قسم الثروة المعدنية.

5 ــ قسم الجيولوجيا الهندسية.

6 ــ قسم الجيوفيزياء.

شروط وإجراءات القبول بكلية علوم الأرض بجامعة بني سويف

تقبل كلية علوم الأرض الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة «علمي علوم ورياضة»، وما يعادلها طبقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.