«مياه الشرب» في الشرقية: سيارات متنقلة لخدمة كبار السن بالقرى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقلة في القرى والمراكز والمدن الواقعة في نطاق عملها خلال أسبوع كنوع من الخدمات التي تقدمها ليستفيد منها العملاء وكبار السن وممن يصعب عليهم التوجه إلى الفروع تحت شعار «نحن بالقرب منك في كل مكان - خدماتك لحد عندك».

سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ان سيارات خدمه العملاء المتنقلة كلها مزودة بأحدث الوسائل والأنظمة التكنولوجية التي تتيح للعميل الاستفادة من كافة الخدمات اللي بتقدمها وكأنك في الشركة بالظبط، وتشمل «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير».

أماكن تواجد السيارات بالمراكز والمدن

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أماكن تواجد السيارت بالمراكز والمدن لمدة أسبوع كالتالي:

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة ️بقطاع المركز:

- قرية بهنباي أيام الأحد، الاثنين، الأربعاء، الخميس.

- قرية كفر يوسف سلامة، اليوم الثلاثاء.

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة ️بقطاع قطاع ديرب نجم:

- قرية صفط زريق، يومي الأحد والإثنين.

- قرية الديسة، اليوم الثلاثاء.

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة قطاع منيا القمح:

- قرية كرديدة يومي الأربعاء، الخميس.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة قطاع أبو كبير:

- قرية كفر الشوبكي، جميع أيام الأسبوع.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها تدرس الدفع بسيارات خدمة العملاء المتنقلة بجميع مراكز ومدن المحافظة.