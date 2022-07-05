مجهزة بأحدث التكنولوجيا.. مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والمدن والقطاعات الواقعة في نطاق عملها بدء من اليوم «الثلاثاء» حتى الخميس الموافق 7 من نفس الشهر.

موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاعات الشرقية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بدءا من الساعة الثامنة صباحا بالأماكن والقطاعات الآتية..

- موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في قطاع المركز

** قريه السرو أيام الأربعاء،الخميس.

** قرية المسلمية يوم الثلاثاء.

- موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في قطاع ديرب نجم.

** قرية صفط زريق أيام الأربعاء والخميس.

** قرية الديسة يوم الثلاثاء.

- موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في قطاع أبو كبير -

** قرية كفر الشوبكي من الثلاثاء للخميس

سيارات خدمة العملاء المتنقلة تم تصميمها وتجهيزها خصيصاً بأحدث التكنولوجيا

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تم تصميمها وتجهيزها خصيصاً بأحدث التكنولوجيا، لتعمل وفق خطة تستهدف تغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة لتأدية كافة مهام مراكز خدمة العملاء الثابتة، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

تقدم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي)