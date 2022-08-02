ضحية جيرانه في دار السلام يروي تفاصيل الواقعة: ضربوني 7 طعنات وكنت هموت

شهدت منطقة دار السلام، حادث اعتداء 7 أشخاص على جارهم، ما دفع الضحية لتحرير محضر بقسم شرطة دار السلام، برقم 7620 جنح دار السلام، اتهم فيه جيرانه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وشوم محدثين إصابته، ما تطلب نقله إلى مستشفى قصر العيني مصابا بـ7 طعنات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كواليس الواقعة

محمد خالد، الضحية، روى كواليس الواقعة التي شهدتها إحدى شوارع منطقة دار السلام بالقاهرة لـ«الوطن»، قائلًا: «يوم الخميس واحد من جيرانا اللي ساكنين جنبنا زعق معانا وعور والدتي بالمطواة، فراحت القسم وعملت محضر، وهما راحوا عملوا لينا محضر، وبعدها اتفاجئت بالشخص ده ومعاه مجموعة من قرايبه بيعتدوا على والدتى وأختي، وجه أخواته البنات ضربوها وسحلوهم في الأرض».

7 طعنات

واستكمل: «لما دخلت أدافع عن أمي وأختي اتضربت واطّعنت بالمطواة 7 طعنات وكنت هموت، ودوني مستشفى قصر العيني وعملت تقرير طبي بحالتي هناك».

إشارة

وردت إشارة الى رجال الشرطة من أحد المستشفيات، تفيد بوصول أحد الأشخاص مصاب بطعنات في أماكن متفرقة من جسده، وبالانتقال والفحص تبيّن تعرضه لاعتداء من جيرانه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.