«القومي الأمريكي»: احتمالية الحرب مع الصين واردة لكن لن تحدث حاليا

أعلن البيت الأبيض أنّ كل السيناريوهات مع الصين محتملة، والتصعيد لن يكون في مصلحة أحد، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنّ احتمالية الحرب مع الصين واردة لكنها لن تحدث حاليا.

توترات في العلاقات بين أمريكا والصين

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترات بشأن تايوان، واعتزام رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إجراء زيارة للجزيرة.

وحذّر الرئيس الصيني شي جين بينج، نظيره الأمريكي جو بايدن من زيارة نانسي بيلوسي لتايوان، خلال محادثه هاتفية الخميس الماضي.