كاملة أبو ذكري: الفن قدم لي الكثير.. وفاتن حمامة مثلي الأعلى

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إنها تأثرت وبشدة جراء قرار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك خلال فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل؛ تقديرا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأضافت «أبو ذكرى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه من الصعب وصف إحساسها الذي شعرت به مع إعلان المهرجان تكريمها في دورته المقبلة خلال شهر نوفمبر: «بدأت اشتغل في المجال في سن 16 سنة، واشتغلت وخدت فلوس، ولما عرفت أني هتكرم دمعت، والمهنة دي مهنة عمري ووقفت جنبي وقدمتلي الكثير».

أبو ذكرى: بشكر مهرجان السينما والفن المصري كله

واستطردت: «بشكر السينما ومهرجان السينما والفن المصري كله، وكل من تربيت على أيدهم من مخرجين ونجوم وكتاب ومديري تصوير، وفي رحلتي ناس كتير أثرت فيا ووجهتني، وأنا شوفت الخير في المهنة دي أقل ما شوفت الشر، الحمد لله».

وأوضحت أن نبأ تكريمها فاجأها وأسعدها كثيرا، كما منحها دفعة كبيرة لتقديم أفضل ما بوسعها للجمهور، خاصة وأن الجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وهي التي كانت دائما مثالا يُحتذى به لكثير من الفنانين في مجالي السينما والتليفزيون، وتوجهت بالشكر لإدارة المهرجان التي اختارتها لتكون ضمن أحد مكرمي الدورة المقبلة.

أبو ذكري: بكيت بشدة عند سماعي لخبر التكريم

وتابع: «تاثرت بشدة وبكيت عند إبلاغي بتكريمي من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المقبلة، والفنانة فاتن حمامة مثل ليا في حاجات كتير على المستوى الإنساني والفني، وكانت فنانة محترمة وعظيمة فضلت لآخر لحظة بتحترم شغلها».