السيطرة على حريق بجوار شريط السكة الحديد في بني سويف 

نشب حريق محدود في منطقة للهيش ونبات الحلفا بجوار شريط السكة الحديد بجوار ترعة الإبراهيمية بمنطقة بحري قرية شريف باشا بدائرة محافظة بني سويف، دون حدوث أي إصابات وانتقلت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع العاملين بالسكة الحديد في بني سويف لإخماد النيران والسيطرة على الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا بنشوب حريق بمنطقة للهيش ونبات الحلفا بجوار شريط السكة الحديد قرب قرية شريف باشا، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه رجال الإطفاء بالحماية المدنية بالانتقال إلى مكان الحريق لإخماده ومنه امتداد النيران.

رجال الحماية المدنية والسكة الحديد ينتقلون إلى مكان الحريق

وانتقل رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع رجال السكة الحديد إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران لعدم تعطل حركة القطارات في المنطقة أو إعاقة الحركة.

قائد قطار يوقفه لحين السيطرة على الحريق

وتسبب الحريق في توقف حركة قطار لدقائق لحين الانتهاء من إطفاء النيران والسيطرة على الحريق حيث لاحظ قائده نشوب النيران بجوار شريط السكة الحديد، في المنطقة الواقعة بين محطة ناصر وبني سويف في الخط النازل للقطارات المتجهة إلى محطة القاهرة وجرى إبلاغ المراقبة المركزية بنشوب حريق في المنطقة.

جرى انتقال رجال مباحث السكة الحديد إلى مكان الحريق للوقوف على أسبابه حيث ترجع المعاينة الأولية اشتعال النيران في الهيش نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو.