تفاصيل جديدة عن مقتل أيمن الظواهري.. استهداف بالقرب من قصر الرئاسة

كشفت حركة «طالبان» الأفغانية، تفاصيل جديدة عن مقتل زعيم تنظيم «القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، جراء عملية أمريكية في العاصمة «كابول».

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي لوكالة «رويترز»، إنه من المعتقد أن زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، لقى حتفه في ضربة جوية شنتها المخابرات الأمريكية «سي آي أيه» في أفغانستان في مطلع الأسبوع.

منزل الظواهري يعود لأحد كبار مساعدي وزير داخلية «طالبان»

بدورها، كشف صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن المنزل الذي كان به زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري يعود لأحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني وزير داخلية «طالبان».

صور خاصة لــ #العربية من منطقة تنفيذ الغارة الأميركية التي قتلت #أيمن_الظواهري pic.twitter.com/k8yXOuhMb1 — العربية (@AlArabiya) August 1, 2022

وفي وقت سابق، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن حركة «طالبان» الأفغانية، لم تعلن رسميا مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، ونشرت قناة «العربية»، صورة لما يعتقد أن منزل الظواهري.

وقالت «داخلية طالبان»، اليوم الثلاثاء، إن الغارة الأمريكية التي أدت لمقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري وقعت بمنطقة «شيربور» بالعاصمة الأفغانية «كابول»، صباح، أمس الأول الأحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت «داخلية طالبان»، أن الغارة وقعت بعد السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، أمس الأول الأحد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري كان في منزل بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية «كابول»، وأوضحت قناة «العربية» الإخبارية، أن الغارة وقعت في الحي الدبلوماسي وقرب القصر الرئاسي.

«طالبان»: الغارة الأمريكية تتعارض مع مصالح «واشنطن» في أفغانستان

وتولى الظواهري قيادة تنظيم «القاعدة» الإرهابي بعد مقتل الزعيم السابق للتنظيم أسامة بن لادن في عام 2011، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت حركة «طالبان» الأفغانية، إلى أن الغارة الأمريكية، التي استهدفت زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري، تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان.

المتحدث باسم «طالبان»: الحركة تدين بشدة الهجوم بأي ذريعة

وقال المتحدث باسم حركة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة تدين بشدة الهجوم بأي ذريعة وتصفه بانتهاك واضح للمبادئ الدولية و«اتفاق الدوحة»، وفاق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضاف مجاهد، أن مثل هذه الأعمال هي تكرار للتجارب الفاشلة خلال الـ20 سنة الماضية وهي ضد مصالح «واشنطن» وأفغانستان والمنطقة، وأشار المتحدث باسم «طالبان»، إلى أن مثل هذه الأعمال ستضر بالفرص المتاحة.