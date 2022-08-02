أم توثق ابنتها بالحبال حتى فارقت الحياة في سوهاج.. «لمنعها من الخروج من المنزل»

شهدت دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مصرع طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، إثر قيام والدتها بتوثيقها وربطها بالحبال، لمنع خروجها من المنزل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على والدة المجني عليها.

ربة منزل توثق ابنتها بالحبال حتى لفظت أنفاسها

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، وصول الطفلة «نهلة. ر. م. م»، 12 سنة، تلميذة، وتقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، وتبين وجود سحجات بالمعصم.

دلت التحريات على اعتياد والدة الطفلة المجني عليها وتُدعى «حنان. ش. أ. خ»، 40 سنة، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، بربط ابنتها وتوثيقها بالحبال داخل المنزل، لمنع خروجها حال قيامها بممارسة مهنتها في بيع «الحصير».

تقنين الإجراءات واستئذان جهات المعنية

جهات التحقيق المختصة بالبلينا، وتمكن ضبط والدة المجني عليها، وبمواجهتها أقرت بقيامها بربط أبنتها لمنعها من خروجها وعند عودتها فوجئت بوفاتها.

وبسؤال خال المتوفاة «علي. ش. أ. خ»، 18 عاما، سائق توك توك، ويقيم بذات الناحية، أيد أقوال والدة المجني عليه وما كشفت عنه التحريات.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.