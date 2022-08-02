إصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارتين بسوهاج

أصيب شخصين بإصابات متفرقة بالوجه الجسم، جرّاء وقوع حادث تصادم بين سيارتين، على الطريق في دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم وجود حادث تصادم ومصابين في دائرة مركز أخميم.

وتبين أنه أثناء سير السيارة «نصف نقل» تابعه لشركة خاصة لمستلزمات الطرق قيادة المدعو «حسن ف ع ح»، 27 سنة، سائق، ويقيم مركز بني سويف أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم من الخلف بالسيارة «قيادة المدعو «محمد ا ا ع»، 26 سنة، سائق، ويقيم في محافظة المنوفية، تابعه لذات الشركة.

إصابة شخصين في الحادث

نتج عن الحادث إصابة كل من «محمود ر ا»، 35 سنة، ويقيم شرقية، و«محمود م م ا»، 42 سنة، ويقيم بندر بني سويف، عاملين بالشركة المشار إليها من مستقلي السيارتين بـ«كدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، بناحية مركز أخميم، وأفاد المذكورين بمضمون ما تقدم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي

في سياق آخر، أصيب شخصين بإصابات متفرقة بالوجه الجسم، جرّاء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بين سيارة نقل وأخرى ملاكي ما أدى إلى إصابة شخصين من مستقلي السيارة الملاكي.