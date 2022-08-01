بالأسماء.. رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات خاصة بعمادة 4 كليات

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، عدة قرارت تتضمن تكليف عدد من الأساتذة للقيام بعمل عمداء بعض الكليات، منها تكليف الدكتور هاني توفيق الجمل أستاذ الفيزياء الإشعاعية والبيئية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للقيام بعمل عميد الكلية، والدكتورة نادية القاضي وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب للقيام بعمل عميد الكلية.

تجديد تكليف أسامة مدني بكلية الآداب

وتضمنت القرارات تجديد تكليف الدكتور أسامة مدني الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة المنوفية، للقيام بعمل عميد الكلية، وتجديد تكليف الدكتور أسامه عبد الرؤوف الأستاذ بقسم ذكاء الآلة بكلية الذكاء الاصطناعي للقيام بعمل عميد الكلية.

اعتماد نتيجة كلية الزراعة جامعة المنوفية

وعلى صعيد آخر، اعتمد رئيس جامعة المنوفية نتيجة المستوى الرابع لدور يونيو 2022 بكلية الزراعة، وأعلن الدكتور أيمن حافظ عميد الكلية أن عدد الحاصلين على تقدير امتياز 3 طلاب ببرنامجي انتاج الدواجن، وأمراض النبات، وحصل 2 على امتياز ببرنامج الهندسة الزراعية، بينما حصل طالب واحد على تقدير امتياز ببرامج الأراضى والمياه، والإرشاد الزراعي، والإنتاج الحيواني، والبساتين، والمحاصيل، والصناعات الغذائية والألبان، والتكنولوجيا الحيوية، والحشرات الاقتصادية، ومبيدات الآفات.