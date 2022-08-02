سعر رسوم امتحان القدرات 2022 وطريقة الدفع للالتحاق بالكليات العملية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموعد النهائي لتسجيل اختبار القدرات 2022 والمقرر له السبت المقبل الموافق 6 أغسطس للكليات التي تشترط إجراء الاختبارات للالتحاق بها، كـ كليات الإعلام والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية والتمريض وغيرها من الكليات التي يشترط اجتيار اختبار القدرات لها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية المتعلقة بتنسيق الجامعات ونتيجة الثانوية العامة، توضح «الوطن» في التقرير التالي طريقة دفع رسوم امتحان القدرات 2022 على النحو التالي:

وفقا وزارة التعليم العالي، فإن طريقة دفع رسوم امتحان القدرات 2022، تتم من خلال خدمة «فوري»، شرط أن يحتفظ بإيصال السداد لتقديمة ضمن الأوراق المطلوبة لأداء الاختبار للكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

وأوضح التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطالب في حال الرسوب في الاحتبارات لا يحق له إعادتها، مشيرة إلى أن رسوم امتحان القدرات 2022 قيمتها 450 جنيهًا.

كليات تتطلب اختبار القدرات

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

- كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة).

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

- كليات الإعلام.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

- شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر) .

- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

- الكليات التكنولوجية بالجامعات والكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس.

- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية).