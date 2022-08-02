«التعليم العالي» تُحدد شروط القبول في التربية الفنية بالسويس والإسماعيلية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نظام القبول وأماكن أداء اختبارات القدرات الفنية المؤهلة للقبول بشعبة التربية الفنية بكليتي التربية والسويس بجامعتي قناة السويس والسويس، موضحة أنه يتم القبول كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وتقتصر هذه الاختبارات على أبناء المحافظات التي تقع بنطاقها الكليات حيث أن القبول بهذه الكليات إقليمي.

شروط القبول بـ «تربية الإسماعيلية»

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن القبول بشعبة التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية والسويس بجامعتي قناة السويس والسويس يتم على أساس إقليمي من بين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس المحافظات التي تتبع الكلية أو طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرغبات الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ويتم ترشيحهم لها وفقًا للمجموع الكلي لدرجات الطالب بعد اجتياز الطلاب لهذا الاختبار بنجاح على أن تتضمن رغبات الطالب المسمى الخاص بهذه الكلية عند التقدم عن طريق الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب محافظة السويس وجنوب سيناء بكلية التربية بالسويس والإسماعيلية وشمال سيناء بكلية التربية بالإسماعيلية، مشددة على الطلاب ضرورة قراءة الإرشادات العامة المدونة على موقع المجلس الأعلى للجامعات حول كيفية أداء الاختبارات.

عدد الطلاب الذين سجلوا في اختبارات القدرات

وفي سياق متصل، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، عدد الطلاب الذين سجلوا اختبارات القدرات حتى أمس الإثنين الموافق 1 أغسطس، موضحاً أن العدد بلغ 145 ألف طالب، مؤكداً أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس الجاري.

وأضاف «عطا» لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي نية لمد فترة التسجيل لاختبارات القدرات، مؤكداً أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات، لافتاً إلى أن الاختبارات تسير بصورة منتظمة ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مختلف الجامعات.