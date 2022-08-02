شاب يشنق نفسه بكفر الشيخ حزنا على وفاة والدته

توفى شاب، يقيم بحي غرب مدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، بعدما شنق نفسه، وذلك أثر مروره بحالة نفسية سيئة عقب وفاة والدته، ليعثر عليه والده معلقًا داخل غرفة منزلهما وحبل ملتفاً حول رقبته، وأخُطرت جهات التحقيق بالواقعة.

إخطار بالواقعة لمديرية أمن كفر الشيخ

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، تلقيا إخطاراً من قسم ثان شرطة كفر الشيخ، من خلال ورود بلاغاً من «م . أ» ويقيم بحي غرب مدينة كفر الشيخ، بإقدام نجله «م . م» والذي يبلغ من العمر 22 عاماً على إنهاء حياته شنقًا، حيث لف حبلًا حول رقبته ثم قام علقه في حائط داخل غرفة بالمنزل.

التحريات الأولية: لا شبهة جنائية

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من ضباط قسم ثان كفر الشيخ ، برئاسة الرائد أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وتحت أشراف اللواء خالد المحمدي، رئيس إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إلى موقع الحادث وتبين وجود جثة الشاب معلقة بحائط الغرفة مع وجود حبل ملتفاً حول رقبته، وبسؤال والدة عن ملابسات الواقعة، أفاد بأنه عثر على نجله بإنهاء حياته شنقاً، وذلك علي أثر مروره بحالة نفسية سيئة منذ فترة كبيرة جراء حزنة الشديد علي فراق والدته منذ فترة، ولا يتهم أحد في أسباب وفاته.

تم استدعاء مفتش الصحة لإجراء التوقيع الطبي المبدئي على الجثمان، وتبين من خلال الكشف عدم وجود إصابات ظاهرية فيها مع وجود «حز» بالرقبة جراء التفاف الحبل حولها، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، ثم العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات تلك الواقعة.

يذكر أن هناك أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، على رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خط لتلقي الاستفسارات النفسية، 20818102.