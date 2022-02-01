شاب ينهى حياته بكفر الشيخ.. «شنق نفسه بحبل»

أقدم الشاب «م . ع»، 23 عاما، ويقيم بإحدى قرى مركز الرياض، التابع لمحافظة كفرالشيخ، على إنهاء حياته دون معرفة السبب حتى الأن.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرياض يفيد العثور على شاب وجدته أسرته معلقا بحبل أعلى سقف غرفته ولم يتضح حتى الآن ملابسات الواقعة والتي أدت لوفاة الشاب.

البحث الجنائي يجرى تحريات حول الواقعة

وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي لموقع الحادث تحت أشراف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفرالشيخ لمعرفة ملابسات الحادث وإجراء التحريات حول الواقعة.

وبسؤال أفراد أسرته أوضحوا أنهم عثروا عليها مشنوقا بحبل في سقف غرفته بالمنزل ولم يتضح سبب الوفاة حتى الآن، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام انتظارا لقرار جهات التحقيق.

الدافع للانتحار مجهول حتى الآن

ويجري فريق البحث الجنائي تحرياته حول الواقعة وسؤال أسرته وأقاربه للوصول لدافع انتحار الشاب، الذي مازال مجهولا حتى الآن، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب ينهى حياته بـ«حبة الغلة» في كفر الشيخ

وفي سياق منفصل، انهى الشاب «مصطفى. ا. ع»، البالغ من العمر نحو 20 سنة، والمقيم بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، حياته أول أمس ووصل إلى مستشفى كفر الشيخ العام في حالة إعياء، وخلال محاولة الأطباء إنقاذه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر المحضر بواسطة نقطة شرطة المستشفى وأبلغت بدورها مركز شرطة كفر الشيخ، فانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أنه تخلص من حياته باستخدام حبة الغلة القاتلة.