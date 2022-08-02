مصرع شاب سقط من أعلى عقار في ظروف غامضة بالمعصرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط شاب من أعلى عقار بالمعصرة، ووفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها.

بلاغ بوفاة شاب سقط من أعلى عقار

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول شاب جثة هامدة إدعاء السقوط من أعلى، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أدهم.أ.ر»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور في أنحاء مختلفة، كما تبين أنه يعاني من نزيف داخلي، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

عرض المتهم بقتل سائق توك توك على الطب الشرعي

وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل سائق توك توك، بسبب أولوية تحميل الركاب بدائرة قسم شرطة المعصرة على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وبيان إذا ما كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات من عدمه.