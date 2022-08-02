تحقيق عاجل في خروج عربة قطار عن القضبان بالبدرشين.. وإيقاف قائده عن العمل

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عودة حركة القطارات على خطوط الصعيد إلى العمل مرة أخرى، بعد توقفها كليا بسبب خروج عربة من القطار الروسي المكيف رقم 163 «أسوان - إسكندرية» عن مسارها في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، قادمة من أسوان، مشيرا إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء خروج العربة عن القضبان أثناء مسير القطار من محطة أسوان إلى الإسكندرية.

إيقاف قائد القطار ومساعده عن العمل

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه جرى إيقاف قائد القطار ومساعده عن العمل، لحين معرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى خروج عربة من القطار الروسي المكيف رقم 163 «أسوان - إسكندرية» عن مسارها في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أنّ السكة الحديد تنفذ جميع الصيانات الدورية والبسيطة والعاجلة، للحد من الأعطال وحوادث القطارات.

عودة حركة القطارات لطبيعتها على خطوط الصعيد

وأوضح المصدر، أنّ حركة القطارات عادت إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد تعديل مسار العربة بعد خروجها عن القضبان بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، مؤكدا أنّ السكة الحديد، تواصل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، للحد من الأعطال وحوادث القطارات.