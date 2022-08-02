الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنكي.. مجاني لكل مواطن

تيسيرًا على الناس وللمساعدة على زيادة التعاملات البنكية، تقدم البنوك العاملة في مصر بدءا من أمس الإثنين، إمكانية فتح حساب مصرفي للعملاء الجدد مجانًا دون احتساب أي رسوم إدارية.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة الشمول المالي في ثالث مبادرة يطلقها البنك المركزي هذا العالم، وذلك تشجيعًا للشباب والأشخاص، ومن أجل جذبهم للانخراط داخل المنظومة المصرفية وتنفيذًا لسياسات الدولة لتقليل التعامل بـ«الكاش».

وفيما يلي نعرض أبرز الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنكي بالنسبة للراغبين في ذلك، وفق ما كشف عنه بيان البنك المركزي.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنكي

وكشفت مبادرة الشمول المالي، التي أطلقها البنك المركزي الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنكي.

وأعلنت المبادرة أنَّ فتح الحساب لكل مواطن سيكون مجاني ودون حد أدنى للرصيد.

ولا يحتاج العميل من أجل فتح حساب سوى تقديم صورة الرقم القومي فقط.

ولا يحتاج الراغب في فتح حساب بنكي إلى مستندات إثبات الدخل مثلما كان يحدث في السابق.

الأوراق المطلوبة

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أبرز الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنكي في عدد من البنوك وفقا لما كان يحدث بخلاف مبادرة الشمول المالي.

1- تقديم صورة من البطاقة الشخصية للشخص.

2- إيصال مياه أو كهرباء، أو غاز طبيعي، أو فاتورة تليفون.

3- توضيح وظيفة العميل بالإضافة إلى تقديم ما يثبت مفردات مرتبه وتكون من جهة عمله بالنسبة للموظفين.

4- أصحاب المهن الحرة والذين لا يمتلكون إثبات دخل من جهة عمل أو جهة حكومية، عليهم أن يقدموا البطاقة الضريبية، والسجل التجاري.

5- بالنسبة للزوجة غير العاملة الراغبة في فتح حساب بنكي، أن تقدم الوثائق السابق ذكرها الخاصة بزوجها.

6- بالنسبة للشخص الذي يكون على المعاش، عليه أن يقدم ما يفيد ذلك من خلال تسجيل خروجه على المعاش في بطاقته الشخصية.