رئيس جامعة حورس: خفضنا مصروفات العام الدراسي الجديد 20% بسبب المنافسة

قال الدكتور السعيد عبدالهادي، رئيس جامعة «حورس - مصر»، وعميد كلية الطب، إن الجامعة كثفت استعداداتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، موضحاً أن الجامعات الخاصة بصفة عامة لها «كوتة» تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب إمكاناتها المادية والبشرية.

وأضاف «عبدالهادي» لـ«الوطن»، أن الجامعة تستعد لقبول 400 طالب في كلية الطب، و200 طالب في كلية طب الأسنان، و300 طالب في كلية الهندسة، و500 طالب في كلية العلاج الطبيعي، موضحاً أن الجامعة بها 6 كليات عملية تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، سواء في القطاع الطبي أو الهندسي أو إدارة الأعمال مثل كلية إدارة الأعمال.

«عبدالهادي»: نسعى لافتتاح برنامج الهندسة الطبية والذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور السعيد عبدالهادي، أن الجامعات الخاصة أنشئت وفق برامج ممميزة، ففي جامعة حورس يوجد برنامج الهندسة المدنية والميكاترونوكس والاتصالات: «نسعى لافتتاح برنامجين، هما الهندسة الطبية والذكاء الاصطناعي».

وأوضح رئيس جامعة حورس، أن المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد ستقل عن العام الماضي بنسبة حوالي 20% بسبب المنافسة مع الجامعات الأهلية والخاصة، مؤكداً أن أكثر من جامعة أهلية ستدخل الخدمة مع بداية العام وهو ما يخلق سوقاً قوياً للمنافسة.

ونوه رئيس الجامعة، إلى أن كل جامعة خاصة لابد وأن تكون ليها ميزة تنافسية حتى يقبل عليها الطلاب: «لذلك وقعنا اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية لمنح طلاب كليات إدارة الأعمال والهندسة شهادات مزدوجة».

شراكات لتدريب طلاب كلية الصيدلة

وعن الجانب العملي، أكد الدكتور السعيد عبدالهادي، أن الجامعة حريصة على عقد شراكات مع شركات الأدوية لتدريب طلاب كلية الصيدلة، وكذلك اتفاقيات مع مختلف الشركات المتخصصة في الأعمال الهندسية لتدريب طلاب كلية الهندسة.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتابع موقف الجامعات الخاصة من الاعتماد والجودة، موضحاً أن كل كلية لابد أن تحصل على ما يسمى بالمعادلة، أي أن الشهادة التي تمنحها الكلية تكون معادلة لما تمنحه الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور السعيد عبدالهادي، أن كلية الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وإدارة الأعمال حصلت على المعادلة، وخلال العام المقبل ستحصل كلية الهندسة وكلية الطب، لافتاً إلى أن الاعتماد الأكاديمي يشترط أن تخرج الكلية طلاب: «السنة الجاية هنقدم على الاعتماد والجودة لكلية الصيدلة والأسنان».

وقال، إن الجامعة تعمل حالياً على إنشاء مركز أبحاث ومعمل أبحاث بكلية الصيدلة والهندسة والطب يخدم الطب والصيدلة والأنسان والعلاج الطبيعي والتمريض، مؤكداً أنه جار تجهيز مستشفى خاصة بالجامعة.