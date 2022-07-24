عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، يجد الطلاب وأولياء الأمور أنفسهم أمام مجتمع أكاديمي يكتظ بأنواع مختلفة من الجامعات، كالأهلية والحكومية والخاصة، فما الفرق بين كل جامعة وأخرى، وما هي آليات تأهيل كل جامعة للطالب لسوق العمل؟ فضلاً عن ضوابط التنسيق الخاصة بكل كلية وطبيعة الدراسة، كل هذه الأسئلة تجيب عليها «الوطن» في السطور التالية.

الفرق بين الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة لطلاب الثانوية العامة، حسمه عدد من المسئولين عن هذه الجامعات، موضحين أن كل جامعة تبذل ما بوسعها من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وتؤهلهم لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج التي تواكب احتياجات سوق العمل.

الجامعات الأهلية

في البداية يقول الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية، إن الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة، هو أنها غير هادفة للربح، ومن ثم فكل ميزانية الجامعات الأهلية مخصصة فقط لتحسين جودة العملية التعليمية من خلال برامج تواكب احتياجات سوق العمل وتطوير المناهج الدراسية.

وأضاف «شعيرة» لـ«الوطن»، أن الجامعات الأهلية حريصة على عقد شراكات مختلفة مع جامعات دولية تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية لمنح شهادة مزدوجة للطلاب، لافتاً إلى أنه يجر حالياً الاستعداد الجيد للعام العام الدراسي الجديد 2022-2023.

الجامعات الحكومية

قال الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعات الحكومية تختلف عن الجامعات الأهلية والخاصة في كونها مجانية وتقبل بمجاميع أعلى من مجاميع الجامعات الأخرى، موضحاً أن الجامعات الحكومية تعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج الدراسية، مؤكداً أن القبول يتم تحديده من قبل مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف «محجوب» لـ«الوطن»، أن جامعة الأقصر بها 6 كليات منها الفنون الجميلة والألسن والحاسبات والمعلومات وعملت على فتح برامج مميزة تواكب احتياجات سوق العمل، موضحاً أنه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بصيانة مدرجات الكليات والتي يتم تحديد الحد الأدنى لها عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

الجامعات الخاصة

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الجامعة الخاصة مملوكة لأشخاص لكن الأهلية ملك الدولة أي الشعب وفي هذه الحالة الدولة لا تبغى الربح فالمصروفات الدراسيات للجامعات الأهلية يراعي فيها بشدة البعد الاجتماعي.

وأضاف «الغر» لـ«الوطن»، أن نظام القبول بالجامعات الخاصة هو القبول الحر أي أن الطالب يتقدم للكلية أو الجامعة التي يبغى الالتحاق بها إلكترونياً ثم يسدد المصروفات الدراسية وبمجرد سداده للمصروفات الدراسية لا يحق له التقدم لجامعة أخرى.