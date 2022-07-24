جمال شعبان يفسر سبب وفاة طفل بعد تناول كوب مياه: خلل في كهرباء القلب

فسر الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، أسباب وفاة طفل طنطا سمير محمد، بعد ممارسته الرياضة، وبذل مجهود بدني، أعقبه شرب ماء مثلج، أصابه بهبوط في الدورة الدموية، أدت لوفاته، موضحًا: أنه من المتوقع أن يكون الطفل الراحل سمير محمد، يعاني من خلل كامل في كهرباء القلب، ما أدى لاختلال بطيني خبيث، أدى لتوقف القلب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن «حوادث الموت المفاجئ بتكون مفجعة دائما، والتفسير العلمي أن الجهاز العصبي السميثاوي الخاص بالأكشن والحركة والانفعال والتوتر، الذي يفرز الأدرينالين في مقابل الجهاز العصبي الباراسيمبثاوي الخاص بالعصب الحائر، الذي يخفض الضغط والهضم»

وأوضح شعبان: «في الطبيعي، بعد بذل مجهود كبير بدني، قد يؤدي لتنشيط الجهاز العصبي البارا سيمبثاوي الخاص بالعصب الحائر، الذي يخفض ضربات القلب لدرجة كبيرة، وقد يحدث إغماء في حالة الانسان العادي غير المصاب بخلل في كهرباء القلب».

خلل كامل في كهرباء القلب

وأشار، إلى أنه يتوقع أن يكون الطفل الراحل سمير محمد، يعاني من خلل كامل في كهرباء القلب، ما أدى لاختلال بطيني خبيث، أدى لتوقف القلب، ووجه نصيحة للأمهات، قائلا: «فيه موروث ونصائح ثقافية سائدة في الشعب المصري، منذ قدم الزمان، تنصح بعدم تناول المياه الباردة، والجسم ساخن، أمي كانت بتصنحني بده في صغري قبل دراستي للطب، وهذا علميا صحيح».

ماذا يحدث عندما نحصل على كوب مياه مثلج في درجة حرارة مرتفعة؟

وعدد أسباب ذلك بأن «المياه المثلجة عندما تنزل على الحلق الساخن، قد يؤدي للاحتقان أو الاصابة بفيروس، خاصة في عهد الفيروسات الذي نعيشه حاليا، فضلاً عن احتمالية تنشيط العصب الحائر، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإغماء، في حال سلامة كهرباء القلب أو الوفاة في حال وجود خلل».