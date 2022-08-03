حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 3-8-2022 عاطفيا ومهنيا

لقاءات عاطفية رومانسية يتوقعها الفلك لمولود برج الحوت، وفق ما كشفته خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، حسب توقعاتها وحظك اليوم على الجانبين العاطفي والمهني لهذا المولود؛ الذي يعرف عن نسائه بأنهن حساسات للغاية في العلاقات العاطفية، فتجد عاطفتهن مفرطة وجياشة للغاية، ولهذا يجب أن يعرف الطرف الآخر في العلاقة تلك الصفة.

وينتمي الكثير من المشاهير لـ برج الحوت من بينهم الفنان حمادة هلال، الفنانة حنان مطاوع، عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، الشاعر أبو القاسم الشابي، الفنان الهندي عامر خان، الفنانة سلوى خطاب، الفنانة العالمية كوين لطيفة، الممثل المصري خالد زكي، أحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

واليوم الأربعاء 3 أغسطس الجاري، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم الثلاثاء يخبرك الفلك مولود برج الحوت على المستوى الاجتماعي والمهني، القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة مشروع يهمك وتستطيع أن تتغلب على عثرات الطريق، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

أما عائليا وعاطفيا، فاليوم رغم الضغوط التي ربما تمر بها، اليوم الوضع الفلكي يعدك بلقاءات عاطفية وتحصل على تقدير الكثيرين.. تفاءل فالفلك يعمل لصالحك.