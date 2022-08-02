حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2-8-2022 عاطفيا ومهنيا

ابتعد اليوم عن المغامرات مولود برج الحوت، واعتن بأقوالك مع الشريك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك والتنجيم عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت، الذي يعرف عنه أنه يمتلك شخصية غامضة للغاية، كما أنه لا يحب البوج بأسراره للآخرين كونه لا يفضل أن يكون علامة استفهام لمن حوله، لهذا هو بارع في إخفاء حياته.

وبحسب خبراء الفلك، فإن سيدة برج الحوت بوجه عام يُعرف عنها أنها من السيدات الحساسة للغاية في العلاقات العاطفية، فتجد عاطفتها مفرطة وجياشة للغاية، ولهذا يجب أن يعرف الطرف الآخر في العلاقة تلك الصفة، حتى لا يخسر اهتمامها وحبها.

وعن رجل برج الحوت، فهذا المولود يغلّب قلبه على عقله رغم أن لديه ملكة كبيرة تمكنه من قراءة إشارات العقل الباطن، كما أنه يستطيع جذب المشاعر السلبية التي تسيطر على الآخرين من حوله.

واليوم الثلاثاء 2 أغسطس الجاري، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم الثلاثاء يخبرك الفلك مولود برج الحوت على المستوى الاجتماعي والمهني، القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وعليك أن تبتعد اليوم عن المغامرات المالية والمخاطرة في قراراتك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

أما عائليا وعاطفيا، فاليوم رغم الضغوط التي ربما تمر بها، اليوم اعتن بأقوالك تجنبا للصدام مع من حولك.