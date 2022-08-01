أسعار الخضروات اليوم الإثنين 1-8-2022 في الأسواق المحلية

ترتفع عمليات البحث عن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق الجملة، حتى يمكنهم تحديد ميزانيتهم الأسيوعية أو الشهرية لشراء احتياجاتهم.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور وفق جولة للبوابة على عدد من الأسواق بمنطقة الدقي ووسط البلد، في السطور التالية:

أسعار الخضروات في الأسواق

واستقرت سعر الخضار في الأسواق المحلية اليوم، ووفق التجار، فإنّ ثبات السعر نتيجة توفر المعروضات والأصناف، حيث جاء سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات، في حين وصل سعر كيلو الثوم إلى 11 جنيها، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، في حين سعر كيلو الملوخية 5.25 جنيه.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بينما جاء سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بنحو 10.5 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وداخل سوق العبور، تنوعت أصناف الخضروات الموجودة في سوق الجملة مقارنة بالأسواق الأخرى، إذ سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو البصل بين جنيه وجنيهين.

ووصل سعر كيلو البامية بين 12 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، بينما سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 و4 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات، في حين تراوح سعر الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.