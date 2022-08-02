أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثيرات من السيدات عن أسعار الخضروات في السوق المحلي، حيث انها من الأطعمة الرئيسية على موائد المصريين، وقد حافظت أصناف الخضار على ثبات أسعارها بسبب توافر المعروض وتعدد أشكالها.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور وفق جولة للبوابة على عدد من الأسواق بمنطقة الدقي ووسط البلد، في السطور التالية:

أسعار الخضروات في الأسواق

وحافظت أصناف الخضروات على استقرار أسعارها في السوق المحلية، حيث جاء سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بينما جاء سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بنحو 10.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات، في حين وصل سعر كيلو الثوم إلى 11 جنيها، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، في حين سعر كيلو الملوخية 5.25 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وانخفضت الأسعار في سوق العبور، إذ سجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو البصل بين جنيه وجنيهين.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 و4 جنيهات، في حين تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات، في حين تراوح سعر الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

ووصل سعر كيلو البامية بين 12 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، بينما سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.