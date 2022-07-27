«تربية إسكندرية» تشترط «متطلب محو الأمية» لإصدار إفادات التخرج لطلابها

أعلنت كلية التربية جامعة الإسكندرية لطلاب الفرقة الرابعة 2021-2022، أنه لن يتم حصول الطالب على أي إفادة أو شهادة تخرج إلا بعد اجتياز (متطلب محو الأمية)، وهو شرط إجباري للحصول على شهادة التخرج ومطلوب من طلاب الفرقة (الأولى ،الثانية، الثالثة ،الرابعة) للعام الجامعي 2021 / 2022.

تفاصيل متطلب محو الأمية بكلية التربية

تسعى كلية التربية جامعة الإسكندرية إلى القضاء على الأمية من خلال اشتراك الطلاب بكافة التخصصات في هذة المبادرة، على أن يكون ذلك متطلباً من متطلبات التخرج، وعلى من يرغب في ذلك أن يبادر بتسجيل اسمه وبياناته من واقع الرقم القومي ورقم الموبايل بمكتب وكيل الكلية خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وللحصول على شهادة محو الأمية على الطالب اجتياز الامتحان الفورى للقادرين على القراءة والكتابة، أو الامتحان بعد أداء دورة تعليمية لغير القادر على القراءة والكتابة إما بفتح فصول بروتوكول و تمويل ذاتي أو تعاقد حر ونظامي.

التزامات ومسؤوليات الهيئة العامة لتعليم الكبار

توفر الهيئة العامة لتعليم الكبار كافة المستلزمات العملية التعليمية من أدلة إجرائية كمصادر للمعرفة وأقلام وكشاكيل، بالإضافة إلى منح الجامعات المصرية المشاركة فى المشروع مكافأة مالية قدرها 300 جنيها عن كل دارس ناجح يجتاز الامتحان، وذلك بشرط أن يكون الدارس فى الشريحة العمرية من 16 سنة فأكثر، وأن تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر بالنسبة للفصول، بالإضافة إلى أنه يتم التدريس خلال فترات الدراسة وكذلك خلال فترة الإجازة الصيفية حتى يتم الانتهاء من إجراء الامتحان بالفصول أو إجراء الامتحان الفوري ويسمح بعدد 2 دارس بنظام الامتحان الفوري.

الإجراءات التيسرية لتنفيذ مشروع تعليم الكبار

يُلزم طالب الجامعة المقيد بالسنة الدراسية الأولى بمحو الأمية عدد 8 دارسين خلال 4 سنوات الدراسة، والمقيد بالسنة الدراسية الثانية يلزم بمحو أمية عدد 6 دارسين خلال 3 سنوات الدراسة المتبقية، أما عن طالب الجامعة المقيد بالسنة الدراسية الثالثة له عدد 4 دارسين خلال سنتي الدراسة المتبقية بينما يلزم طالب الجامعة المقيد بالسنة الدراسية الرابعة بمحو أمية عدد 2 دارسين فقط خلال السنة الأخيرة.

وتشير كلية التربية أن للطالب حرية تنفيذ هذا التكليف سواء في محل دراسته أو محل إقامته على مستوى الجمهورية وذلك بنظام الفوري أو بالتعاقد الحر بالإضاقة إلى أنه يتم وضع كارت التنفيذ ضمن ملف أوراق الطالب ويضاف إليه ما تم إنجازه من هذا التكليف باعتماد من فرع تعليم الكبار بالمحافظة وكذلك اعتماد الكلية أولاً بأول طبقاً للنموذج المعد لذلك.