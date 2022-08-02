سفير بلجيكا: نتعاون مع مصر لتعليم صناعة وإنتاج الألماس

قال سفير مملكة بلجيكا بمصر، فرانسوا كورنيه دي إلزيون، إنّ الشركات البلجيكية نشطة وفاعلة وقوية في مصر، موضحًا أنّ منطقة هليوبوليس، بُنيت في القرن التاسع عشر من قبل إحدى شركات الإنشاءات البلجيكية بما فيها القصور، فضلا عن إسهام بلاده في عمليات صيانة وتجديد قصر البارون.

بلجيكا هي أكبر منتج للألماس والصناعة تحتكرها عائلات منذ 500 عام

واضاف إلزيوس، في حوار مع الإعلامية سارة نور الدين ببرنامج «موعد مع السفارة»، المُذاع على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ هناك تعاونا بين مصر وبلجيكا في صناعة الألماس، كما توجد عدة مراكز لتعليم صناعة وإنتاج الألماس.

ولفت إلى أنّ بلجيكا تعرف بأنّها عاصمة الألماس، وهي أكبر منتج للألماس خاصة في مدينة «أنتويرب»، التي كانت مركزا لتجمع اليهود الذين يعملون في تجارة الألماس، منوهًا بأنّ هذه الصناعة في بلجيكا تحتكرها عائلات منذ ما يقرب من 500 عام.

الشوكولاته المصرية متميزة وذات جودة عالية

وأوضح سفير مملكة بلجيكا بمصر، أنّ بلاده اكتشفت في القرن التاسع عشر أهمية الدول الأفريقية، حيث تعاقدت معها على استيراد الكاكاو، وبدأت إنتاج أجود أنواع الشوكولاته والتي استمرت بها حتى الآن، لافتًا إلى أنّه يحضر الشوكولاتة البلجيكية المميزة أثناء قدومه إلى مصر، لكنه لاحظ أنّ الشوكولاته المصرية متميزة أيضًا، وذات جودة عالية جدًا.