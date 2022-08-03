رقم المصنع في بطاقة التموين.. هل يوجد على الكارت؟

رقم المصنع في بطاقة التموين من أكثر ما يبحث عنه المواطنون أصحاب البطاقات التموينية، خاصة الراغبين في إنهاء خدمات البطاقة التموينية إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية والتي تشترط إنشاء حساب باسم رب الأسرة للاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة عليها، إذ تطلب خطوات إنشاء الحساب كتابة رقم المصنع في البطاقة.

رقم المصنع في بطاقة التموين.. هل يوجد على كارت البطاقة؟

وأضح مصدر لـ«الوطن»، أنّه لا يوجد ما يسمى بـ رقم المصنع في بطاقة التموين، وإنّما رقم المصنع مدون في بطاقة الرقم القومي لكل مواطن، وهو الرقم الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي.

وتشترط بوابة مصر الرقمية، مجموعة من الخطوات للاستفادة من خدمات الحكومة عليها، وتعد أولى الشروط هي إنشاء حساب مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المصنع

1. فتح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنــا.

2. اختيار أيقونة افتح حساب.

3. كتابة الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. تدوين رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يكتب فيها رقم الهاتف المحمول.

8. ترسل رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وبعد استكمال الخطوات السابقة، ترسل بوابة مصر الرقمية رسالة نصية إلكترونية على البريد الإلكتروني بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.