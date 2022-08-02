قبل نتيجة الثانوية العامة 2022.. الأولاد تكسب البنات في «الأوائل» خلال 3 سنوات

ينتظر آلاف الطلاب وذويهم نتيجة الثانوية العامة 2022، ويترقب الأهالي قائمة الأوائل، والتي يتنافس خلالها الطلاب على احتلال المراكز الأولى، خاصة بعد حديث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون في الفترة من 2 إلى 7 أغسطس الجاري.

وتقدم «الوطن» قراءة في نتيجة الثانوية العامة على مدار السنوات الثلاث السابقة 2021، 2020، 2019.

أوائل الثانوية العامة 2021

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2021، 32 اسما، وحصلت الطالبات على 17 مركزا والطلاب على 15 مركزا، وجاءت التفاصيل كالتالي:

أوائل الثانوية العامة 2021 علمي علوم:

تصدرت الطالبات المراكز الأولى في قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 قسم علمي علوم، حيث شملت القائمة 14 اسما، 8 طالبات مقابل 6 طلاب، واحتلت الطالبات المركزين الأول والثاني.

أوائل الثانوية العامة 2021 علمي رياضة:

في حين تفوق عدد الطلاب الذكور على عدد الطالبات في قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 علمي رياضة، مع ملاحظة حصول الطالبة الوحيدة في القائمة المكونة من 8 أسماء، على المركز الأول.

أوائل الثانوية العامة 2021 أدبي:

واكتسحت الطالبات قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 أدبي، إذ ضمت 10 أسماء أوائل القسم الأدبي 2021، وحصل على المراكز الأول 8 طالبات مقابل طالبين فقط، وتصدرت البنات المراكز الخمسة الأولى.

أوائل الثانوية العامة 2020

وبالرجوع إلى قائمة أوائل الثانوية العامة 2020، والتي تكونت من 38 اسما، 21 طالبا و17 طالبة، فقد جاءت كالتالي:

أوائل الثانوية العامة 2020 علمي علوم:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 علمي علوم، 12 طالبا، من بينهم 8 طلاب و4 طالبات، وحصل الطلاب على المركزين الأول والثاني.

أوائل الثانوية العامة 2020 علمي رياضة:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 علمي رياضة 13 طالبا، بينهم 11 طالبا وطالبتين فقط، وحصل الطلاب على المراكز الخمسة الأولى.

أوائل الثانوية العامة 2020 أدبي:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 أدبي، 13 اسما، بينهم طالبان و11 طالبة، وحصلت الطالبات على المراكز الأربعة الأولى.

أوائل الثانوية العامة 2019

ضمت 35 اسما بينهم 19 طالبا، و16 طالبة،، وجاءت كالتالي:

أوائل الثانوية العامة 2019 علمي علوم:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2019 علمي علوم، 15 اسما، بينهم 9 طلاب و6 طالبات وحصلت طالبة على المركز الأول.

أوائل الثانوية العامة 2019 علمي رياضة:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2019 علمي رياضة، 10 أسماء، بينهم 7 طلاب و3 طالبات وتصدر الطلاب المراكز الثلاثة الأولى.

أوائل الثانوية العامة 2019 أدبي:

ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2019 أدبي 10، أسماء، بينهم 3 طلاب و7 طالبات، وتصدر الطلاب المركزين الأول والثاني.