يبدأ العام الدراسي الجديد بالجامعات، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ما يجعل مصاريف الجامعة الروسية 2022 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، تزامنًا مع بدء العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية، فيما بدأت الجامعات الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال توفير بيئة تعليمية تؤهل الطالب لسوق العمل.

الجامعة الروسية 2022.. نظام الساعات المعتمدة

تتبنى الجامعة الروسية 2022 نظام الساعات المعتمدة في دراستها والذي يُمكّن الطالب من اختيار عددًا من المقررات من خلال برنامج أكاديمي جيد التخطيط وأثبت نجاحًا في تشجيع الطلاب على تطوير التفكير المستقل، وذلك بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أن النظام منح الطلاب الوقت الكافي لتوسيع نطاق اهتمامهم مع تدريبهم على البحث عن المعلومات من خلال استخدام المكتبة ومرافق التعلم الفعالة الأخرى.

تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في البرنامج الأكاديمي الذي تم دراسته بعد أن يجتاز الطالب بنجاح العدد المطلوب من الساعات المعتمدة المحددة، وينقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية هي فصل الخريف والربيع بمدة 15 أسبوعًا لكل فصل وفصل الصيف بمدة 6 أسابيع مكثفة ويمكن لطالب الهندسة أو الصيدلة إكمال برنامج أكاديمي في 10 فصول دراسية منتظمة «5 سنوات».

مصاريف الجامعة الروسية 2022

- بكالوريوس تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية: 21000 جنيه.

- بكالوريوس الصيدلة «pharm D Clinical» يبلغ سعره 44500 جنيه.

- بكالوريوس هندسة التشييد 30000 جنيه.

- بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان 57000 جنيه.

- بكالوريوس الصيدلة 41000 جنيه.

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 42000 جنيه.

- بكالوريوس إدارة الأعمال 21000 جنيه.

- بكالوريوس هندسة الاتصالات 30000 جنيه.

- بكالوريوس الحوسبة المتقدمة 42000 جنيه.

- بكالوريوس هندسة الميكاترونيات والروبوتات 30000 جنيه.

- بكالوريوس الهندسة المعامرية 30000 جنيه.

- بكالوريوس العلوم في المحاسبة 21000 جنيه.

- بكالوريوس العلوم في العلوم السياسية 21000 جنيه.

- بكالوريوس العلوم في الاقتصاد 21000 جنيه.

وفي سياق متصل، أكدت الجامعة أنه يتوجب على الطالب أن يحضر على الأقل 75% من كل مقرر وإذا كان حضور الطالب في المقرر أقل من 75% فلن يُسمح له بالتسجيل للاختبار النهائي لهذا المقرر والطالب الذي يتغيب عن الامتحان النهائي للدورة سيحصل على درجة FA «راسب غائب»، وإذا كان الغياب لسبب مقبول فستكون الدرجة «غير مكتمل»، وسيتم إجراء اختبار تعويضي خلال الأسبوع الأول والثاني من الفصل الدراسي التالي.