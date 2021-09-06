تعرف على مصروفات الجامعة المصرية الروسية والأوراق المطلوبة للتقديم

تهدف الجامعة المصرية الروسية، إلى إعداد وتنمية وصقل مهارات الطلاب العلمية والبدنية والاجتماعية والثقافية والفنية، لتأهيلهم ليصبحوا خريجين متميزين يسعى سوق العمل إليهم، وليتحملوا مسئولية تقدم وطننا الحبيب وتحقيق التقارب بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال والمجتمع، فضلاً عن تشجيع ثقافة الابتكار، وتخضع البرامج الأكاديمية للجامعة لمراجعات مستمرة للجودة لضمان تحقيق تلك الأهداف.

وترصد «الوطن» فى السطور التالية الرسوم والمصروفات الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2021 بالجامعة الروسية:

مصروفات الجامعة المصرية الروسية 2021:

- مصروفات كلية طب الفم والأسنان 114000 جنيه لكل عام دراسي + 2178 جنيهًا 2%.

- مصروفات كلية الصيدلة

«Pharm D»:

82000 جنيه لكل عام دراسى + 1568جنيهًا 2%

«Clinical»

89000 جنيه لكل عام دراسي + 1708جنيهات 2%

- مصروفات كلية الهندسة:

60000 جنيه لكل عام دراسي + 1178جنيهًا 2%

- مصروفات كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات

42000 جنيه لكل عام دراسي + 828 جنيهًا 2%

- مصروفات كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات (برنامجي علم البيانات والذكاء الاصطناعى)

48000 جنيه لكل عام دراسي + 948 جنيهًا 2%

مميزات لطلاب الثانوية العامة عند اللالتحاق بالجامعة المصرية الروسية:

- منحة جزئية 10% لمن لهم أشقاء يدرسون بالجامعة.

- إجمالى المصروفات والرسوم يشمل:

- المصروفات الدراسية، رسم متابعة صحية، مصروفات الكتب، رسوم استهلاك المعامل.

- المتابعة الصحية للطلاب تشمل حالات الطوارئ للطلاب أثناء اليوم الدراسى ولا تشمل الأوبئة والكوراث.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعة الروسية:

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها موثقة بختم الشعار.

– صورة جواز السفر للطالب وولى الأمر (والأصل للاطلاع).

– صورة إقامة الطالب وتكون سارية أو تأشيرة الدخول (والأصل للإطلاع).

– أصل شهادة الميلاد موثقة بختم الشعار.

– خطاب موافقة من الملحق الثقافي بالسفارة بالدراسة بالجامعة المصرية الروسية.

– شهادة قيد من الجامعة المقيد بها للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل عام 2020.

– بيان تقديرات ومحتوى علمى للطلاب المحولين موثقين بختم الشعار.