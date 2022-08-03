حظك اليوم برج الثور الأربعاء 3-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مولود برج الثور بالقوة والشجاعة، كما أنه يعتبر من الشخصيات الموثوق فيها بالنسبة لمن حولها في جميع تعاملاتها، وهو عمليون مخلصون، لديهم استقرار نفسي ينعكس على معاملاتهم التي تتسم بالإخلاص والطيبة ويدعمون من حولهم ويقدمون لهم النصائح ولا يكرهون أو يحقدون على أحد.

صفات مواليد برج الثور

مواليد برج الثور دائما ما تجدهم شخصيات عنيدة، وغيورة، وتحب الموسيقى، والرومانسية، والاستقرار ويكرهون التغيرات المفاجئة، وانعدام الأمن من أي نوع، وعلى المستوى المهني يعملون بجد، لكن تجدهم أيضًا كسالى، كما أنهم في بعض الأحيان يواجهون صعوبة في التركيز أو تنفيذ مطالب ورغبات شخص آخر فهم ينسون سريعا، لذا قد يقعون في بعض المشاكل على فترات متباعدة ويسبب لهم الأزمات في بعض الأوقات.

وتستعرض بوابة الوطن، في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

يتواجد فينوس في منزل العلاقات وهو ما يجعلك تبدو ساحرا اليوم وطاقة وأفكارا مبتكرة من أجل تجديد حياتك وتطويرها، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

يتواجد القمر في منزل الصحة اليوم مما يمنحك روح بحث ومثابرة وتستمتع بالقيام بواجبك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة بوابة الوطن.