4 سيارات زيرو تصلح للمبتدئين.. تبدأ بـ120 ألف جنيه وقوة المحرك 1000 سي سي

البحث عن سيارة اقتصادية في السعر وموفرة للبنزين، أمر يهم كثير من الراغبين في قيادة السيارات، خاصة المبتدئين منهم، الذين يبحثون عن سيارة صغيرة الحجم، لا تتجاوز قوة محركها 1000 cc.

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ سوق السيارات الزيرو شهد تذبذبا في الأسعار وهدوءا في حالة البيع والشراء، حيث انخفضت نسبة الشراء في سوق السيارات القديمة والجديدة مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف زيتون لـ«الوطن»، أنّ سوق السيارات الزيرو يواجه حالة من الركود التضخمي نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، ما تسبب في قلة إقبال شراء السيارات المستعملة والزيرو.

وأكد عضو شعبة السيارات، أنّ من أسباب زيادة أسعار السيارات المستعملة قلة المعروض، وتراجع المشترين حاليا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، إضافة الى أزمة الرقائق الإلكترونية.

وتستعرض «الوطن» أسعار 4 سيارات زيرو موديلات 2020 و2021 و2022، بسعرها الرسمي في السوق المصري، كما يلي:

أسعار السيارات الزيرو في مصر اليوم

- زوتي Z100 2020: نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / Elegent، قوة المحرك الخاص بالسيارة 1000 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 120,000 جنيه.

- سوزوكي ألتو 2021: نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال، قوة المحرك الخاص بالسيارة 800 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة 121,000 جنيه.

سوق السيارات موديلات 2021

- سوزوكي ألتو 2021: نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / screen، قوة المحرك الخاص بالسيارة 800 CC، السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات 126,000 جنيه.

- سوزوكي اسبريسو 2021: نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / فول أوبشن، قوة المحرك الخاص بالسيارة 1000 CC، السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 146,900 جنيه.