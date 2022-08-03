درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3-8-2022 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بتفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس الجاري، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء والسواحل الشمالية والسواحل الشرقية، بينما يكون شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد أيضا.

حالة الطقس اليوم

وأشار بيان الأرصاد إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1: 1:75 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5: 2 متر.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي تستعرض الوطن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 أغسطس، والتي جاءت كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 20

سيوة 39 - 24

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 36 - 26

نخل 37 - 18

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 34- 19

الطور 36- 26

شرم الشيخ 39- 30

الغردقة 38 - 29

مرسى علم 37 - 30

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41- 26

الأقصر 42 - 26

أسوان 42 - 28

إدفو 41- 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 42- 25

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 37- 28

حلايب 34 - 25

رأس حدربة 35 - 26.