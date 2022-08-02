درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في مصر.. القاهرة تصل لـ35

كشف خبراء الأرصاد في بيان اليوم الثلاثاء 2 أغسطس الجاري، عن درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس التي تشهدها كافة المناطق والمدن، حيث تشهد بعض المدن والمحافظات انخفاض في درجة حرارة بمعدل درجة واحدة عن معدل الأمس وتحديدًا في مناطق الجنوب.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة اليوم يسودها طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد، استمرار الشبورة المائية الخفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

ووفق البيان، كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، التي جاءت كما يلي:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 23

السلوم 32- 21

سيوة 38 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 18

نويبع 37 - 27

طابا 37 - 27

كاترين 34- 19

الطور 37- 24

شرم الشيخ 40- 30

الغردقة 39 - 298

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 36 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 37 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41- 25

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 28

إدفو 41- 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 40- 22

شلاتين 37 - 26

أبو رماد 36- 27

حلايب 34 - 25

رأس حدربة 35 - 26.