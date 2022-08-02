بالكروشيه والخرز.. «جيهان» تعلم الزبائن طريقة صنع المفارش بمعرض ديارنا

وسط الكثير من المشغولات اليدوية بألوانها الزاهية والمتميزة، تجلس جيهان يوسف وعلى وجهها الابتسامة لتشرح للزبائن طريقة صنع مفارش السرير و«الخداديات» وظهر الكنبة والشنط، المطرزة بالورود المبهجة التي اشتهرت في «كنبة» مسلسل أبوالعروسة .

«جيهان» إحدى العارضات بـ«معرض ديارنا للحرف اليدوية» المقام بمارينا 5 بالساحل الشمالي، قالت إنها تقوم بخياطة المفارش بغرزة الكروشيه لتحولها إلى حقائب أمام أعينهن وقبل أن ينهين جولتهن بمعرض ديارنا، مشيرة إلى أن سعر الشنطة يتراوح بين 350 إلى 450 جنيها.

علاقة «جيهان» بالـ هاند ميد

في جناح «جيهان هاند ميد»، تحكي الإسكندرانية جيهان يوسف لـ«الوطن» عن علاقتها بالشغل اليدوى الذي تعلمته من معلمتها في الثانوي، إضافة لخبرتها من أمها «كانت المعلمة تعجب بما أصنعه من تريكو وكروشيه وتعرض منتجاتي في معارض الطلبة، وظلت علاقتي بالهاند ميد، في حدود بيتي والأقارب والأصدقاء طوال حياتها الزوجية، إلى أن وجدت نفسي مسؤولة عن أبنائي الثلاثة بعد وفاة والدهم».

قررت «جيهان» التي تخرجت في كلية التجارة أن تبيع ما تصنعه يداها من الكروشيه وغيره، وطرقت أبواب التعلم طويلا، وتعلمت الكمبيوتر، ثم شاركت في كورسات للغة الإنجليزية وأيضا فنون جميلة، وكورسات في التسويق بجمعية ريادة الأعمال، التي أصبحت فيما بعد عضوا فيها، وعضو الغرفة التجارية لأصحاب الحرف.

تسويق المنتجات اليدوية والتراثية

من جانبها، أكدت وزارة التضامن أن معرض «ديارنا» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، الذي يقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، بمارينا 5 بالساحل الشمالي، مستمر على مدار شهور الصيف حتى 20 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه يشارك فيه 1000 عارض بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والإكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والإكسسوار المنزلي.