«هيئة الدواء» تحذر من تبادل أدوات الحلاقة وفرش الأسنان

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقرير رسمي لها، حول مرض التهاب الكبدي الوبائي «سي»، وقالت إنه يحدث عند ملامسة دم من أحد الأشخاص حاملي الفيروس، وتحدث مرة أخرى، في حالة ممارسات الحقن غير المأمونة، أو عند تبادل الأدوات الشخصية التي قد تكون تعرضت لدم المصاب، مثل فرشاة الأسنان أو أدوات الحلاقة.

وتابعت هيئة الدواء، قد لا تظهر أعراض على المصاب، لذا تنصح هيئة الدواء المصرية المواطنين، بضرورة خضوع كل البالغين للاختبار، للتأكد من عدم الإصابة، مطمئنة المواطنين، من علاجات التهاب الكبدي «سي»، موضحة أنه يوجد علاجات متاحة للالتهاب الكبدي سي، يمكن أن يصل المريض من خلالها إلى الشفاء التام خلال عدة أشهر، لكن لا يوجد لقاح للوقاية.

علاج التهاب الكبدي «سي»

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن الخطة التدريبية، وكذا دليل البرامج التدريبية المقدمة من مركز هيئة الدواء المصرية، للتطوير المهني المستمر لشهر أغسطس، وقالت التدريب لممثلي الشركات، مشيرة الى أنه على الراغبين في التسجيل في أى من البرامج التدريبية الواردة فى الدليل، إلى إمكانية التسجيل من خلال المسح الضوئي للـQR Code الخاص بكل برنامج تدريبي/ ورشة عمل.

حملات تفتيشية على المؤسسات الصيدلية

وأعلنت هيئة الدواء المصرية في بيان لها، شن الهيئة وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، وكذلك مداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري، يأتى ذلك فى اطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.