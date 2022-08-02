النفط يتراجع ​​مع مخاوف ضعف الطلب العالمي.. وترقب لاجتماع أوبك+

انخفض النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استيعاب المستثمرين توقعات ضعيفة للطلب على الوقود، وبيانات تشير إلى تراجع التصنيع العالمي، في الوقت الذي يجتمع فيه منتجو أوبك+ هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن زيادة المعروض.

برنت يسجل 100 دولار للبرميل

وتراجع خام برنت 3 سنتات إلى 100 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا إلى 93.73 دولار.

تباطؤ الإنتاج

وأظهرت استطلاعات الرأي، أنّ المصانع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا عانت من أجل الزخم في يوليو، حيث أدى ضعف الطلب العالمي والقيود الصينية الصارمة على COVID-19 إلى تباطؤ الإنتاج.

وقال تاماس فارجا من بي في إم سمسار النفط: «هذه القراءات لم تفعل شيئًا للتخفيف من مخاوف الركود»، بحسب cnbc.

نقص المعروض

وارتفع النفط في وقت سابق من عام 2022، مع اقتراب خام برنت في مارس من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما زاد مخاوف الإمدادات، ومنذ ذلك الحين طغت المخاوف بشأن تباطؤ النمو على نقص المعروض.

العرض والطلب

وقال محللون في هايتونج فيوتشرز، إنّ الزخم الصعودي لأسعار النفط يتلاشى تدريجيا، وبمجرد أن يظهر وضع العرض والطلب أي علامة على مزيد من التدهور، فمن المرجح أن يقود النفط الانخفاض بين السلع، بحسب cnbc.

اجتماع أوبك

ومحور التركيز هذا الأسبوع اجتماع يوم الأربعاء بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يُعرفون معًا باسم أوبك + ، لتقرير ما إذا كانوا سيرفعون الإنتاج في سبتمبر.

وقال 2 من 8 مصادر في أوبك + لرويترز، إنّه ستتم مناقشة زيادة متواضعة لشهر سبتمبر، بينما قال الباقي إنّه من المرجح أن يبقي المنتجون على استقرار الإنتاج، ويتوقع المحللون انخفاضًا في مخزونات النفط الخام والبنزين.